Медведев возмутился тем, что критикующие СВО шоураннеры продолжают работать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил критикующих СВО авторов сериалов заменить другими, передает РИА Новости. По его словам, их могут заменить не менее профессиональные специалисты вместо тех, которых «подкармливают».

Я вот смотрю, сериалы у нас постоянно снимают по одним и тем же произведениям. Очень часто это либо продукт, купленный за границей (делается римейк на его основе), или почему-то уже неоднократно снятые у нас произведения, но из них снова и снова делают сериалы. Я уж не говорю о том, что их авторы клянут последними словами специальную военную операцию, но по всей вероятности, за этот сериал будут получать деньги. Ну что, неужели на эту тему невозможно найти авторов, которые напишут не худший сценарий? Ну или это сознательное желание подкормить кого-то, — сказал Медведев.

Замглавы Совбеза также заявил о необходимости популяризации традиционных ценностей, чтобы «чужеродные элементы» не вытесняли понимание истории и традиций в мышлении россиян. Медведев подчеркнул, что страна нуждается в патриотическом контенте, и помимо нетленной классики должны появляться новые картины.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу «Монастырь». В ведомстве свое решение объяснили тем, что нарушен подпункт «Ж» пункта 18 правил выдачи, то есть оскорбление религиозных чувств верующих. В РПЦ, в свою очередь, отметили, что сюжет сериала дает «искаженное представление о монашеской жизни» и «формирует неверное представление о русском православии».