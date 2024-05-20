Медведев цитатой из «Ревизора» описал легитимность Зеленского Медведев заявил, что капитуляция Украины возможна при любой «свинье в ермолке»

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Дмитрий Медведев

Капитуляция Украины возможна при любом президенте, в том числе Владимире Зеленском, у которого 21 мая истекают полномочия, заявил ТАСС замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, главой государства с «преступным режимом» может быть и «свинья в ермолке», сделав отсылку к «Ревизору» Николая Гоголя.

Для нас он [Зеленский] и так военный преступник, и утрата им официального статуса ничего не меняет. <...> У преступного режима нет и не может быть правомочного правителя. Что же касается номинального или фактического лидера (главаря) такого режима, им может быть кто угодно. Любая «свинья в ермолке», вспоминая меткое выражение Гоголя, — сказал Медведев.

Зампред СБ также объяснил, что Зеленский и его окружение боятся проводить выборы, потому что у их конкурентов будет слишком много преимуществ. Он утверждает, что в случае проведения выборов нынешнему главе государства пришлось бы слишком много «поставить на карту».

Выборы президента Украины должны были пройти весной текущего года, однако они были отменены из-за действующего военного положения и всеобщей мобилизации населения.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Владимир Зеленский станет уязвим для критики после 20 мая, поскольку истечет срок его полномочий в качестве главы государства. По данным издания, эта критика в том числе связана с огромным влиянием главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.