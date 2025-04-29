Медведев увидел в словах Трампа признание по Украине Медведев: Трамп признал ответственность США, ЕС и Киева за конфликт на Украине

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп своими словами признал, что ответственность за конфликт на Украине лежит на самих Соединенных Штатах, а также Европе, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание.Первые». Кроме того, по его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в этом виноваты также украинские власти.

Трамп, по сути, признал, что ответственность за конфликт на Украине несут сами США, Европа и Киев, — сказал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что виновником беспрецедентного мирового кризиса является англосаксонская «тусовка». Политик подчеркнул, что в результате действий Запада мир оказался на грани крайней опасности.

Также зампред Совбеза РФ заявил, что ответом Москвы на принцип Запада «мир через силу» будет только «мир через страх». По его словам, это пока еще работает. Единственное, что останавливает Запад, отметил Медведев, является угрозой возмездия.

До этого Медведев сообщил, что Вооруженные силы России продолжают громить украинские подразделения на других направлениях после освобождения Курской области. Политик также обратил внимание, что Курская область была освобождена в Светлую пасхальную неделю.