Медведев увидел страх в глазах «америкосов» после удара Израиля по Сирии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости, что делать Ирану после израильского авиаудара по консульству в Сирии, сообщил, что было бы любопытно посмотреть, что произойдет, если Тегеран гипотетически ударит по посольству США в Израиле. Политик добавил, что видит страх в глазах «америкосов».

Вот было бы любопытно посмотреть, что случится, если Иран гипотетически ударит по американскому посольству в Израиле. Вижу живейший страх и растерянность в глазах америкосов. А то что, Израилю, получается, можно, а Ирану нет? И как бы США и Израиль ни относились к различным иранским чиновникам, но это официальные лица. Ждём ответа, — считает Медведев.

Ранее посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари заявил, что Исламская Республика решительно ответит на удар израильских истребителей F-35 по консульству в Дамаске. Сообщалось, что по диппредставительству выпустили шесть ракет. В момент атаки, как заявил Акбари, он был на рабочем месте.

До этого Корпус стражей Исламской революции подтвердил, что при ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске были убиты семь военных советников. Среди жертв оказались бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди и бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Также израильская атака унесла жизни пятерых сопровождавших их офицеров, констатировали представители КСИР.