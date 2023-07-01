Медведев увидел положительный момент размещения ядерного оружия в Польше Медведев назвал плюсом исчезновение властей Польши в случае применения Варшавой ЯО США

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя в своем Telegram-канале намерение Польши разместить у себя ядерное оружие США, заявил, что в этом есть положительная сторона. По его словам, в случае применения такого оружия исчезнет все недружественное по отношению к РФ польское руководство.

Медведев отметил, что в настоящее время Польшей руководят «только патентованные дегенераты», поэтому инициатива Варшавы грозит применением такого оружия.

Но есть в этом и положительная сторона. Исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские и прочая нечисть. Ну и другие исчезнут, увы, — написал он.

О том, что Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие, накануне заявил премьер-министра страны Матеуш Моравецкий. По его словам, это будет ответом на присутствие российских боеголовок в Белоруссии.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев предупредил, что реализация этой инициативы превратит Польшу в первоочередную мишень для российской армии. Он напомнил, что еще в 2008 году предшественник Моравецкого Дональд Туск получил такое предупреждение от президента России Владимира Путина.