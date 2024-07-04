Медведев сравнил борьбу Севера и Юга в США с конфликтом России и Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале провел параллели между борьбой Севера и Юга в США и спецоперацией на Украине. Он отметил, что в обеих ситуациях резко различаются идеалы противников: для северян, как и для России, это свобода, равенство и один закон для всех, а для конфедератов, их союзников и сегодняшней Украины — бесчеловечный расизм.

При этом резко различались идеалы противников. У северян — равенство, свобода, один закон для всех. А у конфедератов — бесчеловечный, дремучий расизм. Те же самые, что и сегодня, иностранные мерзавцы — как обычно, это Англия и Франция — нагло и бесцеремонно вмешивались в ход событий, желая победы Югу. Они поддерживали рабовладельцев точно так же, как сейчас помогают вместе с современными США нацистскому Киеву, — написал Медведев.

Параллели прозрачные, а потому неприятные для либерально-левого истеблишмента США, добавил политик. Президента России Владимира Путина иногда даже сравнивают с Авраамом Линкольном. Однако, как известно, именно он в результате одержал победу.

В отличие от своего лидера, соратники маразматика Байдена по Демократической партии еще не полностью потеряли память. Знают, что борьба Линкольна стала частью общемировой истории, — указал Медведев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к жителям США по случаю Дня независимости. Глава республики поздравил американцев с праздником и подчеркнул, что Минск всегда исходил из важности конструктивных контактов с Вашингтоном.