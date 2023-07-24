Медведев увидел намек на СВО в новом логотипе Twitter Медведев поддержал решение Маска изменить логотип Twitter

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев высоко оценил решение американского миллиардера Илона Маска переименовать социальную сеть Twitter. По его мнению, которое он выразил в той же соцсети, новый логотип платформы Х может быть отсылкой к Z и V — символам спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины.

Так это теперь X? Отлично! Где X, там V и Z, — написал Медведев.

Социальная сеть Twitter ранее подверглась масштабным изменениям, в рамках которых привычный логотип с птицей сменили на букву Х. Сам домен X.com с 23 июля перенаправляет пользователей на платформу Twitter. Ранее на протяжении нескольких лет там лишь отображалась буква X.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков скептически отнесся к ребрендингу Twitter. Он сравнил Маска со «слоном в посудной лавке», а также не исключил, что пользователи могут потребовать возвращения к более привычному логотипу в виде птицы. Впрочем, как полагает эксперт, владелец платформы вряд ли пойдет на уступки, хотя не исключен компромисс.

Сам Илон Маск уже пообещал доработать дизайн логотипа, вызвавший неоднозначную реакцию в обществе. Между тем в Роскомнадзоре сообщили, что ребрендинг и смена домена не являются основанием для отмены ограничений со стороны России.