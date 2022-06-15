Медведев усомнился в существовании Украины через два года Медведев не исключил, что Украина через два года не будет существовать на карте мира

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в том, что Украина останется на карте мира через два года. Политик в своем Telegram-канале также назвал ее американским проектом «анти-Россия». Высказывание Медведева стало ответом на предложение Вашингтону со стороны Киева о подписании соглашения о ленд-лизе для поставок на украинскую территорию сжиженного природного газа из США.

Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через два года. Иначе предстоящей зимой просто замерзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно — они настолько вложились в проект «анти-Россия», что все остальное для них пустяк, — заявил Медведев.

Ранее журналисты издания Foreign Policy узнали, что схема с договором о ленд-лизе стала одним из новых предложений Киева. Однако Украина не имеет СПГ-терминалов. Американский СПГ сначала надо доставить в Европу, а затем направить его по трубопроводу на Украину. В Киеве говорят о возможности оплатить 6 млрд кубометров газа только через два года, когда получится увеличить добычу внутри страны.

Оператор ГТС Украины и «Нафтогаз» попросили Министерство экономики Германии остановить работу газопровода «Северный поток». Об этом сообщил генеральный директор ГТС Сергей Макогон. Свое обращение к немецкому регулятору он объяснил желанием обеспечить безопасность газотранспортной системы своей страны.