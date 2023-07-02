Медведев: ушедшие из России компании Европы кусают старческие локти

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что европейские компании надолго потеряли российский рынок и теперь кусают локти, подсчитывая убытки. При этом они молчат, поскольку трусят перед «заокеанским сюзереном», отметил он в статье, опубликованной «Российской газетой».

Европейцы потеряли наш рынок очень надолго, их инвестиции сгорели, хотя сами производства остались. Спасибо им за бесплатные или сильно подешевевшие мощности, которые перешли в собственность российских компаний. Их фирмы кусают свои старческие локти, чистят балансы от убытков, но исходя из пресловутой политкорректности и, что скрывать, трусости перед заокеанским сюзереном молчат, глотая слезы утраченных доходов, — подчеркивается в публикации.

Медведев считает, что связи с Европой у России значительно сократились, но полностью не исчезли. При этом серьезно выросли связи Москвы «с глобальным Югом и не менее глобальным Востоком». Россия смогла заместить необходимые ей европейские товары другими.

Также зампред Совбеза отрицает утверждение, что Россия оказалась в изоляции. По его словам, активно развиваются контакты с Азией, Африкой и Латинской Америкой, чьи фирмы «вовсю работают» в РФ, несмотря на санкции.

Ранее Медведев заявил, что зерновая сделка в нынешнем виде не нужна и ее следует расторгнуть. По словам политика, Москва самостоятельно сможет помочь странам-партнерам, которые нуждаются в продовольствии. Рост сельхозпроизводства за прошлый год в России составил более 10%, добавил политик.