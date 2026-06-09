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09 июня 2026 в 13:34

Медведев указал на важное качество экономики России в условиях СВО

Медведев: невозможно отрицать устойчивость российской экономики в условиях СВО

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Нельзя отрицать устойчивость экономики России в условиях боевых действий, заявил Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания итогового отчетно-программного форума «Единой России» «Есть результат!»

Вопреки любым попыткам нас изолировать, ослабить или разрушить, наша страна остается сильной и конкурентноспособной. Я имею в виду не только военную силу, это само собой разумеется, но и экономическую силу, — отметил Медведев.

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