Медведев указал на важное качество экономики России в условиях СВО

Нельзя отрицать устойчивость экономики России в условиях боевых действий, заявил Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания итогового отчетно-программного форума «Единой России» «Есть результат!»

Вопреки любым попыткам нас изолировать, ослабить или разрушить, наша страна остается сильной и конкурентноспособной. Я имею в виду не только военную силу, это само собой разумеется, но и экономическую силу, — отметил Медведев.