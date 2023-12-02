Медведев оценил превосходство Москвы над странами ЕС «средней паршивости» Медведев: Москва по масштабу больше многих стран Европы «средней паршивости»

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Российская столица по масштабу превосходит большинство стран Европы «средней паршивости», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на церемонии вручения премии «Юрист года — 2023». По его словам, которые приводит ТАСС, мэр российской столицы Сергей Собянин скромничает, говоря, что всего лишь занимается хозяйственной деятельностью.

Сергей Семенович тоже поскромничал, [говоря, что он] сейчас на хозяйственной работе. <...> Конечно, мы понимаем, что такое Москва. Это больше [по масштабу], чем большинство государств Европы средней, так сказать, паршивости, — сказал Медведев.

Политик отметил, что работа на посту мэра столицы Собянина «закалила как блестящего юриста». Медведев напомнил, что прежде градоначальник был главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.

Также Медведев вручил Собянину премию «Юрист года» в специальной номинации «За вклад в защиту социальных и трудовых прав». Церемония прошла в Колонном зале Дома союзов в Москве. В прошлом году этой награды удостоился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ежегодно в России 3 декабря отмечают профессиональный праздник День юриста, учрежденный приказом президента РФ Владимира Путина. Праздник проходит с 2008 года.