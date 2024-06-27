Медведев назвал действия против России, которые станут поводом для войны Медведев: хищение российских активов станет поводом для войны

Хищение государственных активов может считаться актом агрессии, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума. По его словам, которые приводит ТАСС, это может стать поводом для войны.

Хищение государственных активов при определенных условиях вообще может быть квалифицировано как агрессия. И даже стать casus belli (повод для войны. — NEWS.ru), так как в ответ у государства может возникнуть право на индивидуальную и коллективную самооборону, — объяснил он.

Он призвал все страны отказаться от поддержки действий США по изъятию чужих активов. Кроме того, зампред СБ РФ предложил воздержаться от сделок с использованием доллара.

Ранее сообщалось, что Москва не исключает подачи иска в Международный суд ООН из-за передачи доходов от российских активов Киеву. В настоящее время ведется юридический анализ.

До этого стало известно, что Франция и США намерены добиваться передачи Украине доходов от замороженных в западных странах российских активов. Документ был принят по итогам встречи президента Франции Эммануэля Макрона и президента США Джо Байдена в Елисейском дворце.