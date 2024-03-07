Медведев: у России больше не осталось красных линий для Франции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

У России больше не осталось красных линий для Франции, написал в соцсетях заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Таким образом он отреагировал на заявление французского лидера Эммануэля Макрона, что у республики отсутствуют лимиты в поддержке Украины.

Макрон заявил: «Нет больше красных линий, нет больше ограничений» в плане поддержки Украины. Тогда это означает, что у России больше не осталось красных линий для Франции, — подчеркнул Медведев.

Ранее СМИ со ссылкой на европейских политиков сообщили, что власти Франции затягивают создание фонда военной помощи Украине (UAF), усложняя решение ключевых вопросов. Так, Париж требует гарантий того, что военная техника для украинской армии будет закупаться исключительно в странах Евросоюза, отмечают они.

Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме заявил, что Конгресс США должен утвердить дополнительные бюджетные ассигнования, чтобы Вашингтон мог возобновить поставки Киеву оружия и военной техники. По его словам, в настоящий момент все зависит от республиканцев, которым нужно решить вопрос побыстрее.