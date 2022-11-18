Медведев: тема денег для Украины становится «токсичной» в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Требования тотальных проверок, на что были потрачены деньги, выделенные Украине, свидетельствуют о недовольстве в Конгрессе США, написал в Telegram-канале замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, деньги на милитаризацию украинского режима будут выделяться США и дальше, однако делать это станет сложнее.

Не нужно иллюзий, большие деньги на милитаризацию украинского режима будут выделять и дальше. Это составная часть русофобского консенсуса в американских политэлитах. Важно другое. Делать это станет всё сложнее и сложнее. А настроение у обычных американцев начнёт постепенно разворачиваться в сторону реальности. <...> И этот эффект будет накапливаться до тех пор, пока в конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине, — заявил Медведев.

Он уверен, что эти проверки стали частью противостояния демократов и республиканцев, усиливших свои позиции в конгрессе. Кроме того, тот факт, что из бюджета США в условиях экономического спада и роста цен «перекачали в неведомом направлении» гигантские средства, сделав это в интересах ВПК и лично президента США Джо Байдена, не может не вызвать негодования в обществе и снижения уровня поддержки Украины, подчеркнул замглавы Совбеза РФ.

Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших «сукиных сынов». Так будет рано или поздно и в этот раз, — заключил Медведев.

Ранее республиканка Марджори Тейлор Грин сообщила, что ее однопартийцы в палате представителей Конгресса США внесли законопроект об аудите средств, выделяемых на помощь Украине. Законодатели требуют, чтобы все документы и обсуждения по вопросу как военной, так и гражданской помощи Киеву заранее отправлялись на согласование.