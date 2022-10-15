Медведев связал слова Макрона о Карабахе с влиянием армянских диаспор

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Французский президент Эммануэль Макрон высказываниями о роли Москвы в урегулировании ситуации в Карабахе не столько обвинял РФ, сколько оправдывался сам, указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По мнению политика, в Елисейском дворце наблюдается прозрачный расчет на влиятельных представителей армянской диаспоры. Медведев подчеркнул, что Макрон «с горячностью» рассказывает о любви Франции к Армении и пытается выглядеть умным и благородным.

Давайте, однако, вспомним, как в течение более чем полувека, с конца 1960-х годов, Франция вела себя в своих бывших колониях. Какие реки крови пролились из-за этого в Мали, в Руанде, в Конго, в Алжире. Сам же Макрон в свое время просил у африканцев прощения за геноцид тутси при пособничестве цивилизованной Франции. За отрезанные головы и полностью уничтоженные деревни. За колодцы, полные трупов, — высказался Медведев.

Он добавил, что также Макрон извинялся за распространение принципа «разделяй и властвуй» на территории зависимых и бедных государств. Все это, считает Медведев, навсегда останется на совести французов.

Ранее Макрон обвинил Россию в дестабилизации обстановки на Южном Кавказе, а Азербайджан — в «оккупации» территорий в Карабахском экономическом районе. По этому поводу высказался президент РФ Владимир Путин, ответив, что в высказываниях главы Франции нет понимания хода самого конфликта. Кроме того, добавил он, заявления Макрона демонстрируют, что он не обладает информацией о позиции сторон.