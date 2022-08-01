Медведев: США приползли к РФ для обсуждения стратегической безопасности Медведев: США приползли к РФ для обсуждения стратегической безопасности, когда ситуация стала хуже холодной войны

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал предложение американского лидера Джо Байдена оперативно приступить к обсуждению нового договора о контроле над вооружениями. Медведев отметил, что тема стратегической безопасности крайне важна для американцев. Он ранее заявлял, что США «приползут» к России для проведения перегворов по данному вопросу, что в конечном итоге и произошло.

Чуть больше месяца назад я написал, что для американцев крайне важны вопросы стратегической безопасности, которые без нас решить невозможно. И они приползут с этой темой. Ну вот. Приползли, — написал Медведев.

По словам российского политика, сейчас ситуация в мире «стала гораздо хуже холодной войны». Он усомнился в необходимости переговоров по стратегической безопасности.

Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты. Ну и главное... Оно нам вообще надо? Мир стал другим, — заявил Медведев.

1 августа Байден заявил о готовности начать оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году. Американский лидер добавил, что ждет от Москвы готовности возобновить работу с Вашингтоном по контролю над ядерными вооружениями.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отсутствие контакта с Россией по проблемам стратегической стабильности не отвечает интересам США. По его словам, Москва предлагает начать обсуждение этой темы как можно скорее, поскольку «время не ждет».