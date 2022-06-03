Медведев: США объявили России «войну по доверенности» Зампред Совбеза Медведев: США объявили России «войну по доверенности»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США в качестве ответа на российскую спецоперацию объявили «войну по доверенности». Вашингтон снабжает Киев оружием, поддерживая там милитаристский угар, отметил он в беседе с телеканалом Al Jazeera.

В ответ на нашу специальную военную операцию страны НАТО во главе с Соединёнными Штатами Америки объявили нам так называемую войну по доверенности, или proxy war, которая заключается в том, что они снабжают Украину огромным количеством оружия. Они всячески стараются поддерживать там милитаристские настроения, милитаристский угар, для того чтобы Украина билась, что называется, до конца, как принято сейчас говорить, до последнего украинца, — считает зампред Совбеза.

Медведев указал на то, что в такой ситуации ничего не угрожает интересам США или Евросоюза. При этом именно они несут большую часть ответственности за то, что шесть миллионов украинцев стали беженцами, покинув страну.