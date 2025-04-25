Медведев заявил, что РФ не позволит уравнивать агрессоров с освободителями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Россия не допустит искажения итогов Второй мировой войны и никогда не согласится с попытками приравнять освободителей к агрессорам, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на торжественном открытии международной патриотической акции «Диктант Победы». По его словам, сегодня страна вновь борется против нацизма с «новой маской», а российские военные продолжают дело великих предшественников.

Благодаря нашим героям мы видим, как история безжалостно наказывает тех, кто не усвоил ее уроков, кто пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны и уравнять агрессора с освободителем. Мы не позволим этого сделать, — подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев назвал «долгожданной» критику американского президента Дональда Трампа в адрес лидера Украины Владимира Зеленского относительно статуса Крыма. Зампред Совбеза выразил надежду, что европейские лидеры обратят внимание на слова главы Белого дома, который обвинил украинского коллегу в нанесении ущерба мирному процессу, и «приведут в чувства» Киев.

До этого Медведев призвал европейские страны последовать примеру США и дистанцироваться от украинского конфликта. Политик отметил, что подобный шаг позволит России быстрее урегулировать ситуацию.