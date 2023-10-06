«Так держать, Шольц»: Медведев сравнил состояние экономики России и ФРГ Медведев похвалил Шольца за спад экономики Германии

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил в своем Telegram-канале данные о состоянии экономики России и Германии. По его словам, правительство ФРГ прогнозирует спад экономики страны на 0,4%. Медведев отметил, что экономика РФ вырастет по итогам года на 2,8%.

Так держать, Шольц, Бербок и ко! — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

В сентябре старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар заявил, что экономика Германии серьезно пострадала после начала украинского конфликта. По его словам, по ФРГ был нанесен «тройной удар» — ее ослабили дорогая энергия, проблемы на рынке и жесткая конкуренция с Китаем. Тордуар подчеркнул, что зависимость Германии от экспорта как стимула экономического роста сделала страну уязвимой перед глобальным замедлением спроса на товары. Кроме этого, на ситуации в экономике сказывается продолжающийся рост инфляции.

Ранее глава Института экономических исследований Ганс Вернер Зинн сообщил, что немецкая промышленность переживает серьезный кризис на фоне решения властей Германии сократить зависимость от российского газа.

Специалист подчеркнул, что власти ФРГ сделали ставку на возобновляемые источники энергии. Из-за растущих цен на энергоносители крупнейшая экономика Европы переживает опасный спад производства, добавил он.