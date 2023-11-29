Медведев сравнил политическую элиту Украины с насекомыми Медведев заявил, что американцы ставят опыты над украинской политической элитой

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сравнил политическое руководство Украины с насекомыми, в американцев назвал «энтомологами», которые ставят над ними опыты. В итоге, уверен он, конец всех подопытных ждет один — их просто «раздавят тапком».

До чего же энтомологи-американцы обожают опыты над насекомыми. Это их национальная забава — посадить всяких разных пауков в банку и с нескрываемым удовольствием наблюдать, как они пожирают друг друга. Наконец дошла очередь и до жовто-блакитных тварей, — написал Медведев.

Далее зампред Совбеза РФ описывает, как происходят эти «опыты». Насекомых постепенно лишают корма и наблюдают, как они начинают пожирать друг друга. Но, в конечном итоге победителя тоже ждет незавидная участь.

Он все равно будет безжалостно раздавлен тапком, когда с ним наиграется старший энтомолог. Потом его неаппетитные останки с рефлекторно дергающимися ножками безжалостно смоют в унитаз, — описал судьбу победителя Медведев.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Украина не сможет существовать без внешних вливаний. Запад, пока еще поддерживает «безумную политику» Киева, но ситуация может измениться. Он добавил, что Украина за это время успела превратиться в страну-банкрота.