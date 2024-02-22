Медведев спрогнозировал итоги выборов президента России Медведев выразил уверенность в победе Путина на президентских выборах в России

Кандидат в президенты России и действующий руководитель страны Владимир Путин одержит победу на предстоящих в марте выборах, выразил уверенность заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. По его словам, которые приводит ТАСС, Путин покажет «высочайший результат».

Я думаю, никаких сомнений нет в том, что Владимир Владимирович победит на этих выборах и покажет высочайший результат, — сказал Медведев.

Ранее посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович заявил, что российские релоканты намерены проводить разного рода провокации за рубежом перед стартом выборов президента РФ, которые пройдут в марте. По его словам, они стали более агрессивными после отказа в регистрации кандидата в президенты Бориса Надеждина.

Сам же Надеждин уехал из страны после того, как Верховный суд РФ отклонил его иск, оспаривавший отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом в президенты России. По мнению политолога Алексея Макаркина, таким образом Надеждин продемонстрировал, что не собирается обострять отношения с действующей властью и дальше оспаривать решение Центризбиркома. Эксперт назвал политика осторожным человеком.