Медведев спрогнозировал будущее Зеленского Медведев заявил, что Зеленского ждет либо трибунал, либо комедийные шоу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

У президента Украины Владимира Зеленского осталось только два варианта развития будущего — либо трибунал, либо возврат к актерской деятельности, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, о чем он рассказал журналистке Натане Фридрихсон во время своей поездки на Донбасс. Успехи в политической карьере Медведев не упомянул.

Какой итог вы видите для Зеленского? Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли, — говорится в публикации журналистки.

На вопрос о том, зачем он приехал на территорию Луганской народной республики, политик ответил: «Чтобы лучше защитить жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий». Также он подчеркнул, что не испытывает страха, находясь на территории Донбасса.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев 11 августа посетил Луганскую Народную Республику. Он отметил, что такое поручение ему дал президент России Владимир Путин.

По его словам, особое внимание на совещании было уделено гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан.