Медведев: спецоперация проводится для предотвращения третьей мировой войны

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что спецоперация проводится для предотвращения третьей мировой войны. По его словам, нужно сделать всё, чтобы третья мировая война не случилась, — и политика России направлена именно на это.

В частности, это было сделано из опасений присоединения Украины к НАТО и последующего возникновения агрессивных действий со стороны правительства республики в отношении России, что неизменно привело бы к войне.

Почему? По одной простой причине — если бы Украина получила поддержку и вступила бы в НАТО, а потом один из сумасшедших правителей Украины начал бы военную операцию против российской территории, например против Крыма, это бы означало начало третьей мировой войны, — отметил политик.

Медведев добавил, что пока ситуацию удается удерживать, и провел аналогию с Апокалипсисом.

Если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из Апокалипсиса: «И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь», — ну вот как минимум первый ангел вострубил, — процитировал бессмертное творение политик.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной вероятность начала третьей мировой войны. В частности, вслед за конфликтом на Украине может последовать обострение ситуации вокруг Тайваня.