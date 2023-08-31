Медведев: союз БРИКС стал авторитетной равноправной структурой

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Встреча лидеров БРИКС

Союз БРИКС утвердился как крупная, независимая, авторитетная структура, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, передает РИА Новости. По его словам, участники объединения в отличие от других подобных ассоциаций государств принимают решения на принципах равноправия.

Недавний саммит лидеров «пятерки» подтвердил, что БРИКС по праву утвердилась на мировой арене в качестве крупной, независимой, авторитетной структуры, в известном смысле альтернативой тому, что было создано до этого, где на принципах равноправия и учета интересов друг друга страны занимаются решением самых насущных вопросов глобальной повестки дня, — заявил Медведев.

Также он отметил, что вступление новых государств в альянс придаст импульс развитию международных научно-технологических проектов.

Президент Южноафриканской торгово-промышленной палаты Мто Ксулу ранее выражал сомнения по поводу скорого появления единой валюты для стран-участниц БРИКС. По его словам, для начала странам нужно увеличить долю взаимной торговли в национальных валютах.