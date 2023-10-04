Медведев сообщил «две приятные новости» для Киева Медведев: Украина вступит в ЕС к 2030 году, а ее поддержка со стороны США продолжится

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

«Две приятные новости для киевского режима» сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Такими, по его словам, является заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о вступлении Украины в Евросоюз к 2030 году и отставка спикера палаты представителей Конгресса США.

Две приятные новости для киевского режима. Первая. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени, — написал Медведев.

Также зампредседателя российского Совбеза отметили, что впервые в истории США отправлен в отставку спикер палаты представителей Конгресса. По его словам, это тоже хорошая новость для Украины.

Есть несомненный повод для гордости, ведь выбор был между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов. Правда, денег пока осталось всего на два месяца, — заключил он.

О том, что Украина может присоединиться к Европейскому союзу в 2030 году, глава Евросовета заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel. По его мнению, это случится, если Киев выполнит все необходимые условия.

Ранее конгрессмены впервые в американской истории проголосовали за отставку спикера палаты представителей. Занимавшего эту должность республиканца Кевина Маккарти обвинили в том, что он пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета, позволившего избежать приостановки работы федерального правительства. Его также заподозрили в «секретной сделке» с президентом США Джо Байденом о финансировании Украины.