Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал футуристический прогноз на следующий год, где он по пунктам предположил, что может произойти. Впереди списка прогнозов Медведев написал, что «перед новым годом все любят делать прогнозы, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных».
Никита Чайка
«Гражданская война в США»: Медведев сделал прогноз на 2023 годМедведев опубликовал список своих прогнозов на 2023 год, предположив начало гражданской войны в США
26 декабря 2022 в 21:23
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru