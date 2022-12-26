Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал футуристический прогноз на следующий год, где он по пунктам предположил, что может произойти. Впереди списка прогнозов Медведев написал, что «перед новым годом все любят делать прогнозы, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных».