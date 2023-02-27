Медведев счел Крым и Южную Осетию точками невозврата в отношениях с Западом Медведев: Крым и Южная Осетия стали точками невозврата в отношениях с Западом

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы со странами Запада прошли точку невозврата. К разрыву привели истеричная реакция Запада на решение Крыма о воссоединении с Россией, а также поддержка агрессии Грузии против Южной Осетии, отметил он в статье, опубликованной «Известиями».

Точками невозврата можно считать две даты. Первая — осень 2008 года, когда западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа <...> Вторая поворотная точка — весна 2014 года, когда свою волю на законном референдуме высказал народ Крыма, навсегда вернувшись на историческую Родину, — написал зампред Совбеза.

По мнению политика, сейчас конвульсии Запада подпитывает его желание получить в лице Украины «новоявленного Франкенштейна».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что к необходимости проведения специальной военной операции на Украине привели пещерная русофобия западных стран и их желание растерзать Россию. Он также отметил, что, несмотря на желание Запада, развалить Россию так же легко, как СССР, не получится.