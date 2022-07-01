Медведев: санкции с России не снимут Медведев: России нужно рассчитывать только на себя, поскольку санкции не снимут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

России в обозримом будущем следует полагаться только на собственные силы, поскольку Запад санкции не снимет, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания на площадке МФТИ. По его словам, которые приводит РИА Новости, стране нужно сделать все для замены импортных разработок на отечественные аналоги, которые не уступают по техническим характеристикам.

В этом (санкциях. — NEWS.ru) есть очень большой вызов и масса минусов, но есть и, наверное, определенные плюсы — именно потому, что это импульс к новым прорывным решениям, — сказал Медведев.

Он отметил, что потенциал у России есть, однако проблема заключается в поиске индустриального партнера и создании серийных образцов. По его мнению, это достаточно сложная задача. Необходимо оценить потребности российских компаний в оборудовании и работать с учетом их запросов, считает Медведев.

Накануне России предрекли массовое закрытие автошкол, потому как желающих получить права скоро будет попросту «не на чем учить». По словам экспертов, в учебных заведениях уже начались проблемы с техническим обслуживанием парков, поскольку цены выросли не только на сами авто, но и на запчасти и расходные материалы.