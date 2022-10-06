Медведев заявил, что Россия освободит свои территории от украинских военных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Российские войска продолжат освобождать новые регионы страны от украинских военных, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, цели России по защите граждан будут достигнуты, передает РИА Новости.

Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу. И, конечно, продолжим освобождать территории, которые все еще заняты неонацистами, — сказал Медведев на генсовете партии.

Он поздравил граждан России с «историческим событием, которое теперь закреплено на уровне всех нормативных решений». Речь идет о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении новых регионов в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.