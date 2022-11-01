Медведев: Россия не даст отторгнуть новые регионы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев сказал, что после вступления в состав России четырех новых регионов страна уже никогда не даст их отторгнуть. Чиновник сделал такое заявление в ходе встречи с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Медведев отметил, что решение о принятии регионов принято навсегда, передает ТАСС.

Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей — навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей, — заметил бывший российский премьер.

Медведев также выразил благодарность руководству Зимбабве за взвешенный подход к урегулированию кризиса на Украине и к референдумам, прошедшим в сентябре. В ответ Мнангагва подтвердил неизменность позиции страны, несмотря на беспрецедентное давление.

Стороны также обсудили взаимодействие в области экономики, безопасности и гуманитарной сферы.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.