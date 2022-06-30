Медведев: Россия должна ответить на запрет транзита в Калининград

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Запрет на транзит в Калининградскую область через территорию Литвы представляет собой угрозу для России, поэтому Москва должна ответить на неё, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, слова которого приводит РИА Новости. Он также сделал предположение об источнике такого запрета.

С политической точки зрения <...> это полноценный кризис, это просто угроза нашей стране, и на эту угрозу, если она сохранится, мы вынуждены будем давать ответ, — сказал Медведев.

Он уточнил, что ответ следует давать прежде всего в экономической сфере, при этом добавил, что нужно немного повременить, дождаться, «куда всё это в итоге выплывет», возможно, что ограничения будут всё же отменены.

Медведев также отметил, что Евросоюз литовские власти на данную инициативу не подвигал. По его словам, она может быть результатом «русофобского приступа» Вильнюса или же указкой из-за океана.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что транзит российских грузов в Калининградскую область через Литву может быть восстановлен через несколько дней. Европейские чиновники склоняются к компромиссному решению с Вильнюсом. Президент Литвы Гитанас Науседа, в свою очередь, заявил, что ситуация должна решаться Еврокомиссией и Россией.