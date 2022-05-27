Медведев: Россия будет развиваться без «военного коммунизма» Медведев: РФ будет развиваться по законам рынка, без Госплана и «военного коммунизма»

Дмитрий Медведев / Фото MIT Russia/via Globallookpress.com

Россия является современной страной и она хочет развиваться по нормальным законам рынка. Об этом заявил замститель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках форума «Предпринимательство в новой экономической реальности», По словам политика, стране не нужен военный коммунизм. Об этом пишет ТАСС.

Медведев подчеркнул, в частности, что страна переживает «экстремальное время», однако «ткань общероссийского рынка» и принципы работы на рынке разрушать не следует.

Мы второй Госплан не создаем, у нас не плановая экономика, и именно поэтому справедливо говорить о том, что основные законы, которые регулируют закупки на рынке, рыночные законы, должны остаться с известными изменениями, — сказал зампред Совбеза.

В ином случае, по мнению Медведева, страна впадёт в другую крайность и тогда «наступит военный коммунизм», который России совсем не нужен.

Мы современная страна, и чтобы там про нас ни говорили, мы хотим развиваться по нормальным законам, — подчеркнул он.

Ранее Медведев заявил, что термин «импортозамещение» можно заменить словами «технологический суверенитет» или «технологическая независимость». Таким образом он отреагировал на предложение одного из единороссов изменить этот «не самый удачный» термин. Как считает политик, от лексического ряда и употребления конкретных слов очень многое зависит. Медведев отметил: «как ты говоришь, так, собственно, ты и мыслишь».