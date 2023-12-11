Медведев: России не нужна новая конституция Медведев: России не нужна новая конституция, но будут точечные изменения

Фото: er

Дмитрий Медведев

России не нужна новая конституция, заявил заместитель главы Совета безопасности РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время встречи со школьниками и студентами. По его словам, это консервативный документ, и вносить в него поправки нужно «максимально аккуратно». Трансляция мероприятия опубликована на сайте партии.

Нам не нужна пока новая конституция, на мой взгляд. <...> Конституция — это консервативный документ, — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что принимать новую редакцию конституции иногда требуется, когда в стране происходят серьезные общественные изменения. Однако в России, по словам Медведева, сейчас таких условий нет. При этом зампред Совбеза добавил, что в конституцию точно будут вноситься точечные изменения, но они не коснутся смены органов власти и фундаментальных принципов.

Медведев также не поддержал идею введения в России семейной конституции. По его мнению, такой документ может привести к судебным разбирательствам и «теркам» в семьях. Зампред Совбеза считает, что это не лучшее развитие событий, потому что если есть какой-то нормативный акт, по которому живет семья, нужно требовать его принудительного исполнения.