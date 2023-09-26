Медведев: Россия готова к прямому конфликту с НАТО

Фото: nato.int

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с «фашистским блоком» НАТО. В своем Telegram-канале он написал, что страна готова к этому, однако столкновение грозит «гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м».

Похоже, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м... — написал Медведев.

Таким образом политик отреагировал на поставки танков Abrams из арсеналов НАТО и обещания отправить ракеты большей дальности типа Army Tactical Missile System киевским властям. Еще одной причиной для противостояния с НАТО Медведев назвал «братание канадских животных во главе с премьером» с нацистами.

Накануне прибытие на Украину первых танков Abrams подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, остальные поставки запланированы на ближайшие недели.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что российские военные уничтожат танки M1 Abrams, переданные Соединенными Штатами Вооруженным силам Украины. По его словам, боевые машины ликвидируют, едва они попадут «в радиус поражения».