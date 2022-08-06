Медведев резко отреагировал на конфискацию российских активов на Украине Медведев заявил, что ВС РФ успешно занимаются конфискацией украинского имущества

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Вооруженные силы России активно и успешно занимаются конфискацией украинского имущества, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Таким образом он отреагировал на утверждение указа на Украине об изъятии российских активов на территории страны.

Зеленский предложил Раде утвердить решение о конфискации российского имущества. Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши Вооруженные силы, — написал Медведев.

Ранее стало известно, что правительство Украины утвердило указ Владимира Зеленского о конфискации российских активов на территории страны. Все конфискованные активы будут конвертированы в средства для обороны и восстановления Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что это лишь первый шаг, и вскоре власти Украины смогут конфисковать российские активы, которые находятся за пределами страны, на Западе.

6 августа Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране уже изъяты российские активы на сумму порядка $765 млн, и работы в этом направлении продолжаются.