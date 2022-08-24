Медведев разъяснил причины спецоперации на Украине Медведев: Россия не cмирится с тем, что НАТО может быть расквартировано на Украине

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Россия не может примириться с тем, что НАТО может быть расквартировано на территории Украины. Решение о проведении спецоперации было принято в качестве превентивной меры, чтобы Запад не мог атаковать РФ, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, «безумные начальники» могли принять решение напасть на Россию, в том числе на Крым, передает РИА Новости.

Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории Украины и безумные начальники — эти или следующие — для нас это не имеет значения, в конце концов, вопрос даже не сегодняшнего дня, примут решение, например, атаковать нашу территорию, тот же самый Крым. Именно поэтому такое решение, для того, чтобы провести превентивную операцию, было принято, — сообщил Медведев во время посещения полигона Мулино в Нижегородской области.

Ранее зампред Совбеза заявил о том, что правительства европейских государств соревнуются в том, кто злее расскажет о своем желании порвать отношения с Россией. В этом особенно преуспевают «нищие прибалты, оголтелые поляки и бегущие в НАТО финны», считает политик. Однако, по его словам, рядовые граждане стран ЕС не разделяют этой точки зрения и уже начинают уставать от лжи.

Ранее Медведев заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского осталось только два варианта развития будущего — либо трибунал, либо возврат к актерской деятельности.