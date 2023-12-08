Медведев разоблачил «примитивный шантаж» Байдена Медведев назвал требования Байдена к Конгрессу США примитивным шантажом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Президент США Джо Байден использует «примитивный и хамский шантаж», требуя от конгресса все больше денег для Украины, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он указал, что американский лидер прибегает к старым проверенным инструментам давления, намекая на некую угрозу со стороны России.

Примитивный шантаж Конгресса США администрацией Байдена совсем не нов и имеет исторические прецеденты. «Дайте денег нашему парню (вставьте нужную фамилию), а не то придется начать войну с русскими», — так говорили разные американские президенты в самые разные времена, выколачивая доллары из своих законодателей, — уточнил Медведев.

Вместе с тем политик обратил внимание, что до сих пор в Белом доме еще ни разу не «выбивали» столько денег для «второстепенного государства», которое открыто коррумпировало действующего президента Соединенных Штатов. Однако Медведев добавил, что в конечном итоге администрация Байдена и Украина получат желаемые средства.



Впереди у них маячит перспектива импичмента (что вряд ли) и проигрыша на выборах (что весьма вероятно). Отсюда хамский шантаж, непрерывная истерика и дикие намеки в наш адрес, — подчеркнул зампред.

Ранее сенат Конгресса США отклонил пакет помощи, в который входит поддержка Украины, Израиля и Тайваня. Общая сумма пакета составляет $119 млрд. Против законопроекта проголосовал 51 сенатор, за — 49 человек.

После этого обозреватель немецкого издания RND Кристиан Шульц заявил, что объем финансовой помощи Украине, выделяемой странами Запада, сократился на 87%. По его словам, речь идет об обещанных странами Евросоюза и правительством США новых пакетах. Отмечается, что сокращение поддержки наблюдается сразу в нескольких сферах, в том числе в военной и гуманитарной.