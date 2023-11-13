Медведев рассказал, в чем Россия добилась успеха Медведев: России удалось не допустить массового оттока ученых из страны

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Дмитрий Медведев

Вопреки санкционному давлению России удалось предотвратить массовый отток ученых из страны, заявил на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Однако, по его словам, которые приводит ТАСС, необходимо продолжать отслеживать ситуацию в данной области.

Удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих ученых, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы. Хотя здесь тоже непросто, нужно максимально внимательно за этой сферой следить и принимать оперативные решения в случае необходимости, — подчеркнул Медведев.

Политик добавил, что Запад пытается воспрепятствовать научному сотрудничеству России с другими государствами. Тем не менее, продолжил Медведев, у РФ по-прежнему много зарубежных партнеров в сфере науки. Кроме того сегодня Россия является одним из лидеров по абсолютным масштабам занятости населения в науке.

Ранее Медведев выразил мнение, что возможности российского оборонно-промышленного комплекса перешли на «невиданный» уровень. Политик сообщил, что производство вооружения и военной техники кратно возросло. При этом зампред указал на проблемы в Вооруженных силах Украины. По его словам, противник сейчас посылает на фронт «черт-те кого». Медведев уточнил, что людей просто откуда-то «отрывают», дают в руки оружие и отправляют в горячие точки.