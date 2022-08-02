Медведев рассказал россиянам на ночь сказку Медведев написал сатирическую сказку о событиях вокруг визита Пелоси на Тайвань

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал сатирическую сказку, высмеяв визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Политик интерпретировал на современный политический лад сказку классического писателя Александра Пушкина «О рыбаке и рыбке», представив президента США Джо Байдена в роли старика, Пелоси в роли старухи, а Тайвань в роли золотой рыбки. Медведев описал старика, как немощного, но жадного персонажа, который любил рыбачить «у соседей и знакомых».

В одном большом и богатом царстве (США. — NEWS.ru) жили-были старик со старухой. Старик любил рыбачить, забрасывая невод в самых неожиданных местах, часто у соседей и знакомых. Это им, вестимо, не нравилось. Но они терпели, уважали старика за прошлые заслуги, хитрость и силу. Долго-долго ловил он рыбу большую и малую, добра наживал и потихоньку из ума выживал. И вот стало изменять ему рыбацкое счастье, — написал Медведев.

После этого старик позарился на крупную добычу в дальних краях, приказав «дурачинам и простофилям» из заморских стран (аллюзия на лидеров Евросоюза) ловить рыбу до тех пор, пока их не поглотит морская пучина. Однако им ничего не удалось поймать. После старик решил отправить старуху за золотой рыбкой в тридевятое царство. Она стала требовать у владыки океана того, что желает старик, но что-то пошло не так.

И глядь — из океяна рыбка выплыла. Не простая, а золотая, восточная. А с ней еще рыба-кит, рыба-серп и рыба-молот. Свирепые, страшные. Зубами на старуху клацают, вот-вот растерзают, разорвут. Испужалась старуха тогда не на шутку. Стоит, трясется. Ухмыльнулась золотая рыбка, мельком глянула в очи старухе.Да так ничего и не сказала, только хвостиком по воде взмахнула, — рассказал Медведев.

Потерпев неудачу старуха вернулась к старику обратно, но последний даже не узнал ее, забывшись в беспамятстве.

Ранее на Тайване приземлился спецборт американской делегации во главе с Пелоси. Его сопровождали истребители ВВС Тайваня.