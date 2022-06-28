Медведев рассказал об ответе России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО Медведев: при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО Россия укрепит рубежи

Фото: Dmitry Medvedev/Russian Look/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО ничем новым Москве не грозит. При этом России придётся укрепить свои рубежи, отметил он в беседе с «Аргументами и фактами».

Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО ничем особенно новым нам не грозит. <...> Сейчас у нас с этими странами нет и не предвидится территориальных споров и даже поводов для них. Если они почувствуют себя лучше и спокойнее, вступив в Альянс, — на здоровье, — подчеркнул зампред Совбеза.

По словам Медведева, в настоящее время и без Швеции с Финляндией «НАТО и так рядом с нашей страной».

В случае такого расширения НАТО протяжённость её сухопутных границ с Россией вырастет более чем вдвое. Нам эти рубежи придётся укреплять. Безъядерный статус Балтики уйдет в прошлое, будет серьёзно наращиваться группировка сухопутных сил и военно-морского флота на северных направлениях, — рассказал политик.

Он считает, что от подобного развития событий никто «не в восторге», в том числе рядовые шведы и финны, у которых вырисовывается «не лучшая перспектива — иметь у порога собственного дома наши „Искандеры“, гиперзвуковые ракеты, военные корабли с ядерным оружием». Медведев добавил, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО налоги граждан этих стран пойдут не на улучшение жизни, а на оборонные цели под эгидой Альянса, что является «бездонной прорвой».

Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев заявил: в Москве посчитают объявлением войны любую попытку посягнуть на Крым. Если на такой шаг решится страна — член НАТО, значит, конфликт будет со всем Альянсом, отметил он. Такой сценарий Медведев назвал тотальной катастрофой.