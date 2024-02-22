Медведев рассказал об отношении к доносительству Медведев: в обществе должно быть внимание к происходящему

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Российское общество не должно жить в атмосфере доносительства, однако необходимо сохранять внимание к происходящему, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Как сообщает KP.RU, политик отметил, что проблема доносительства имеет не только бытовую, но и отчасти философскую и мировоззренческую основу.

Атмосфера 1930-х годов нам не нужна, это абсолютно очевидно. С другой стороны, внимание к тому, что происходит, должно быть, иначе этим будут пользоваться враги, те же самые диверсанты, террористы. И я считаю, что об этом сообщать в специальные службы, правоохранительные органы должен любой гражданин, — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ признался, что образ женщины-президента из кинокомедии «Не смотрите наверх» напоминает ему председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. По словам Дмитрия Медведева, картина хорошо высмеивает нравы американской элиты.

Дмитрий Медведев также заявил, что ненавидит тех, кого считает врагами России. Он отметил, что сегодня «эта категория не виртуальная, не оценочная, а объективная».