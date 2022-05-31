Медведев рассказал об истории ненависти всего мира к России Медведев: антироссийские санкции Запада направлены против народа России из-за ненависти

Дмитрий Медведев / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Санкции Запада обращены против народа России и причина их — в извечной ненависти к нашей стране. У российского руководства нет имущества за рубежом, а ущерб, который был причинён ограничениями бизнесу, для него не фатален. Поэтому вывод о том, что Запад стремится навредить простым гражданам, очевиден, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Кого всё-таки хотели наказать их (санкций. — NEWS.ru) авторы? Президента, политическое и военное руководство страны? Нет. Это очевидно. И это признают их творцы. Ни у кого из нас нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за границей. Мы не ездим туда отдыхать и работать. <...> Тогда — против кого это всё? Вывод напрашивается отвратительный — эти санкции направлены именно против народа России, — заявил он.

Медведев пояснил, что заморозка активов ЦБ РФ за рубежом, эмбарго на покупку нефти и газа призваны ударить по российской экономике, увеличить инфляцию, раскрутить цены в магазинах и таким образом снизить уровень жизни населения.

Этот вывод обескураживает, но это, увы, так. Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России — к русским, ко всем её жителям, — написал политик.

Медведев добавил, что ненависть эта длится веками. Запад ненавидел Россию и во времена Александра Невского, и в Отечественную войну 1812 года, и в ХХ веке, желая гибели СССР в войне с фашистской Германией.

Он заявил, что эта ненависть «омерзительна и иррациональна». Россия не должна смиряться с ней, а помнить о таком отношении, не прощать и делать выводы на будущее.

Ранее Медведев заявил, что санкции — это один из системных способов борьбы за мировое лидерство и борьбы против развития России. По его словам, ограничения будут оставаться в силе «очень долго».