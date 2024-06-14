Медведев рассказал о расставленных Западом «мышеловках» для Армении Медведев: «золотые горы» Запада не откроют Армении двери в Евросоюз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны Запада обещают Армении «золотые горы», но на самом деле не собираются одобрять членство республики в Евросоюзе, заявил в своей статье для «Российской газеты» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Еревану лишь предлагают приманку в неоколониальной мышеловке.

Мы наблюдаем, как эмиссары США, ЕС и НАТО становятся все более частыми гостями в Армении, направо и налево раздают щедрые посулы. Золотые горы, включая членство в Евросоюзе, этой республике предлагают, разумеется, в обмен на полную лояльность. Но не стоит обольщаться: подобные обещания — всего лишь приманка в неоколониальной мышеловке, — обратил внимание политик.

При этом дружественные отношения Армении и России Медведев назвал «бельмом на глазу» у Соединенных Штатов и их союзников. Это объясняет размещение одного из крупнейших американских посольств в мире на армянской территории, указал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что даже в случае смены власти в Армении Россия будет развивать с ней отношения и дружить. По словам дипломата, Москва вложила столько души, сил и тепла в развитие партнерства с Ереваном, что никому не удастся их как-либо испортить.