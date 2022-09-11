Медведев рассказал о предварительных результатах ЕР на выборах

Фото: vybor2019.sevastopol.su

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прокомментировал предварительные результаты фракции на выборах. По его словам, которые приводит РИА Новости, результаты, включая экзитполы, свидетельствуют о достойном выступлении «Единой России» во всех регионах.

В целом хочу сказать, что результаты, самые-самые предварительные, которые мы получили, включая результаты exit polls, свидетельствуют о весьма достойном выступлении партии «Единая Россия» во всех регионах, где проводилось голосование, — заявил Медведев.

В частности, в ходе селектора с регионами, где прошли выборы, зампред Совбеза заявил, что проходящие во время специальной операции выборы продемонстрировали консолидацию огромного числа людей вокруг решения президента страны о ее начале.

Выборы различных уровней в стране прошли в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В отдельных регионах, включая Москву, проголосовать можно электронно. В столице выборы в этом году проходят в 125 из 146 муниципальных образований.

Ранее сообщалось, что по данным ЦИК РФ, на выборах руководителей регионов в России лидируют врио главы Саратовской области Роман Бусаргин (76,44%), действующий глава Удмуртии Александр Бречалов (60,92%), действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (84,31%), действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин (84,24%).