Медведев рассказал о правовых казусах в новых регионах России Медведев: в новых регионах РФ еще много правовых казусов и нестыковок

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Дмитрий Медведев

В республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях существует много правовых казусов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит РИА Новости, властям необходимо заниматься решением этих проблем и помогать новым регионам.

Работы там еще непочатый край. Буквально вчера проводил прием по партийной линии, по линии «Единой России». Все равно очень много сложностей, казусов, нестыковок, несоответствия в той практике, которая была там раньше, и наши правила не самые простые. Так что этим надо заниматься и помогать, — сказал Медведев на торжественной церемонии награждения Высшей юридической премией «Юрист года».

Также Медведев отметил вклад российской Ассоциации юристов в поддержку участников специальной военной операции, их семей, а также жителей новых регионов. С февраля прошлого года действует бесплатная горячая линия для оказания помощи беженцам и вынужденным переселенцам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, напомнил Медведев.

Благодаря этой деятельности, по словам зампреда СБ, многие люди разобрались в специфике законодательства России. Также они смогли воспользоваться своими правами и в полной мере почувствовать себя гражданами страны.

Ранее Медведев заявил, что специальная военная операция на Украине продолжится до момента уничтожения киевских властей, а новых регионов в РФ станет еще больше. Так он поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ 30 сентября.