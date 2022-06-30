Медведев рассказал о появлении новой многополярной системы в мире

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Дмитрий Медведев

В настоящее время в мире идет формирование новой многополярной системы. Этот процесс вызван рядом факторов и затронет все сферы жизни, приводит РИА Новости слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.

Тектонические сдвиги, которые вызваны глобальным изменением зон влияния, стремительным социально-экономическим развитием ряда регионов планеты и нарушением мировых балансов сил, обусловили формирование новой многополярной системы мироустройства, — сказал он на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.

По мнению Медведева, преобразования затронут политику, экономику, право и другие сферы общественной жизни. Все их ожидают значительные перемены.

Ранее зампред Совбеза оценил обещания Еврокомиссии о «наступлении всемирного счастья» в случае вступления Украины в ЕС. По словам Медведева, это напомнило ему о том, как жители СССР ждали приближения обещанного им коммунизма. Он подчеркнул, что Советский Союз распался, и не исключил возможности аналогичного сценария для Евросоюза. Союз также может исчезнуть, обманув ожидания украинцев, предупредил зампредседателя Совбеза.