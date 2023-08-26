Медведев рассказал о полезном опыте защиты Южной Осетии для СВО Медведев: опыт защиты Южной Осетии в 2008 году пригодился России для СВО

Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев (в центре), президент Республики Абхазия Аслан Бжания (слева) и президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев

Опыт защиты Южной Осетии от агрессии Грузии в 2008 году пригодился для специальной военной операции на Украине заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС. По его словам, это дало Москве возможность увидеть свои слабые места и переосмыслить стратегию.

Скажем прямо, что даже тот относительно небольшой и короткий конфликт показал не только наши возможности, но и наши слабые места. <...> Очевидно, что это был мощный побудительный момент, который нам позволил в известной степени переосмыслить всю военную стратегию. Так что это однозначно пригодилось, — сказал Медведев.

Он отметил, что тогда медлить с ответом на нападение грузинской стороны было нельзя. На принятие решения отводилось всего несколько часов и альтернативы военному ответу не было. Если бы Россия промедлила, то конфликт бы затянулся, а его последствия были бы иными, указал Медведев.

Он также добавил, что конфликт между Южной Осетией и Грузией спровоцировали США. По словам Медведева, Вашингтон старается разжигать подобные конфликты везде, где это может принести ему плоды. В данном случае целями США были ограничение развития России и решение собственных геополитических задач.

Зампред Совбеза подчеркнул, что Россия будет всегда поддерживать своих союзников в Сухуме и Цхинвале в работе на благо народов Абхазии и Южной Осетии. Он указал, что признание РФ независимости этих республик положительно отразилось на их развитии.

Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что республика с давних времен была частью России, поэтому она ощущает себя частью русского мира. Он подчеркнул, что, несмотря на репрессии со стороны Грузии, народ Южной Осетии никогда не отказывался от своего исторического выбора в пользу РФ.