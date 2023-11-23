Медведев озвучил неожиданный вывод из опыта СВО Медведев поручил быстро наладить массовое производство небольших дронов для СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская промышленность должна в короткие сроки наладить массовое производство недорогих дронов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, которые передает РИА Новости, эффективность таких аппаратов подтвердили бои в зоне СВО, чего никто не ожидал.

Беспилотные системы стали особо востребованы с самого начала СВО. Наверное, скажем прямо, этого даже не ожидали. <...> Как показал ход боевых действий, сейчас на тактическом уровне в большей степени используются недорогие дроны, причем в больших количествах. Их массового производства в прежний период в нашей стране не было, и поэтому задача в том, чтобы такое производство наладить, причем в максимально короткие сроки, — сказал Медведев.

Директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил, что предприятия кратно нарастят производство дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб». По его словам, также будет увеличено производство других отечественных беспилотников, в том числе моделей «Тахион» и «Гранат».

По мнению полковника в отставке Юрия Кнутова, российский «Ланцет» является самым маневренным и мощным беспилотным летательным аппаратом в зоне СВО. Дальность полета дрона составляет 70 км. Благодаря своим техническим характеристикам устройство способно долгое время находиться в воздухе и уничтожать любую технику противника.