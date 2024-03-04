Медведев рассказал о миссии России Медведев: Россия исполняет судьбоносную миссию в мире

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Россия сейчас исполняет особую, судьбоносную миссию в мире, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи, передает ТАСС. Он добавил, что у него нет сомнений в выполнении этой миссии.

Это разговор о той базовой системе координат, в которой существует наша страна сегодня, и не просто существует, [в которой она] мыслит, действует, сражается и побеждает. Мы строим будущее нашей страны, которая выполняет сегодня особую, судьбоносную миссию в глобальном мире. И нет сомнений, что эта миссия будет исполнена, — сказал замглавы СБ.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что в адрес организаторов Всемирного фестиваля молодежи пришло рекордное количество заявок на участие. Сам фестиваль, согласно президентскому указу, будет проходить с 1 по 7 марта. Региональная программа будет проводиться с 10 по 17 марта. Иностранные участники посетят 30 российских городов.

Ранее Медведев заявил, что ненавидит тех, кого считает врагами России. Он подчеркнул, что у России есть не только враги, но и друзья. По его словам, последних у Москвы немало во всем мире. Медведев причислил к этой категории всех, кто не относится к политическому сословию англосаксонского мира.