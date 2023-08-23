Медведев рассказал о полноценной войне НАТО против России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

НАТО ведет против России полноценную и кровавую войну, написал в своей статье для газеты «Аргументы и факты» заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. При этом он подчеркнул, что противник Москвы «увяз в ней по уши». Также политик дал собственный прогноз будущего Украины.

«Гибридная», но абсолютно полноценная и кровавая война, которую НАТО ведет с нами сейчас на Украине руками киевского режима и в которой наши противники увязли по самые уши, подтверждает это со всей наглядностью. Чем всё завершится, ясно уже сейчас: бесславным поражением Киева, как в своё время — грузинских агрессоров, — заявил политик.

Он также предположил, что в будущем Украина как государство исчезнет с политической карты мира, также «уйдут со сцены» и другие «бездарные политические актеры».

Ранее Медведев заявлял, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно. Он отметил, что западные страны не пойдут на активное участие в украинском конфликте, и в скором времени для них сложившаяся ситуация станет затратной и неактуальной. Он также назвал спецоперацию экзистенциальным конфликтом и войной за самосохранение.